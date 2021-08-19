Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.

Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı.

Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, etkili bir performans ortaya koydu.

İrfan Can Kahveci devam edemedi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, HJK Helsinki karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelede oynadığı süre boyunca dikkati çeken bir performans ortaya koyan İrfan Can, müsabakanın 55. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etti.

İrfan'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

Arda Güler 16 yaşında Avrupa maçında

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği bir başka genç Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.

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