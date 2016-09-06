Fenerbahçe, Hello Kitty ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Fenerium ile Hello Kitty'nin işbirliğine vardığını ve Perşembe günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Hello Kitty ile yapılacak olan sponsorluk anlaşmasına dair resmi siteden şu açıklamayı yaptı;

“Türkiye'de bir ilk olarak, kulübümüz iştiraklerinden Fenerium ile Hello Kitty (Sanrio) firması arasında, Fenerbahçeli anne ve kızlara Fenerium çatısı altında ek bir katma değer sunmak ve son yılların en önemli trendlerinden biri olan marka birlikteliklerini kulübümüz çatısı altında da hayata geçirmek amacıyla, iki firma arasında işbirliği anlaşması sağlanmıştır.