Fenerbahçe, Gürol Demirezen ile profesyonel sözleşme imzaladı

David Cequer: \"Altyapıdan daha çok isim çıkartacağız\"

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, altyapıdan yetişen 2003 doğumlu futbolcusu Gürol Demirezen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpte düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer katıldı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 15 yaşındaki futbolcu, \"Profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum. Her şey güzeldi, şimdi daha güzel oldu. Daha çok çalışarak, üstüne koyacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. A takım için daha erken ama oraya gidebilmek için her şeyi yapacağım\" şeklinde konuştu.

DAVID CEQUER: \"ALTYAPIDAN DAHA ÇOK İSİM ÇIKARTACAĞIZ\"

David Badia Cequer ise altyapıdan daha çok isim çıkartacaklarını belirterek, \"Çok memnunum. Çok potansiyeli olan bir oyuncu. Kendisi, altyapıdan daha çok isim çıkarcağımızın da göstergesi. Hala geçmesi gereken uzun bir yol var. Gerekli, disiplin çalışma ve gayretle Fenerbahçe için oynayabileceğini düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

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