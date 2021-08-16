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Spor

Fenerbahçe, Güney Koreli golcüyü gözüne kestirdi

Hee-chan Hwang, Leipzig formasıyla 26 maçta 3 gol attı

16 Ağustos 2021 13:53

Savunmasını Min-jae Kim ile güçlendiren Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoperin milli takımdan arkadaşı olan Hee-chan Hwang’ı da gözüne kestirdi.

Moussa Dembele transferi gerçekleşmesi halinde Dimitris Pelkas’ı Lyon’a gönderecek olan Fenerbahçe, Yunan yıldızın boşluğunu Hwang ile doldurmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. Düzenli forma şansı bulamadığı için Leipzig’den ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Hwang’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Alman ekibiyle görüşmelerin aracılar vasıtasıyla başladığı olumlu bir şekilde ilerlediği kaydedildi.

Güney Koreli hücum oyuncusu geçen sezon Leipzig ile çıktığı 26 maçta 753 dakika süre alabildi, 3 gol atıp 3 asist yaptı.

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