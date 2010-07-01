Fenerbahçe Guiza tartışmasına son noktayı koydu

T24-

Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Daniel Güiza hakkında bugünkü bazı gazetelerde yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Bugün bazı gazetelerde, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Daniel Güiza'nın var olan sözleşmesinin, 2010-1011 sezonu için yönetim tarafından değiştirilmeye çalışıldığı yönünde haberler yer almakta, adı geçen oyuncumuzla yolların ayrılmaya çalışıldığı iddia edilmektedir. İlgili iddialar ve haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz'' ifadelerine yer verildi.