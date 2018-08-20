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Spor

Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano Victor de Paula'yı kadrosuna kattığını resmen açıklarken, sarı lacivertli kulüp de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detaylarını bildirdi

20 Ağustos 2018 22:39

İSTANBUL (DHA) - Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe\'den Giuliano Victor de Paula\'yı kadrosuna kattığını resmen açıklarken, sarı lacivertli kulüp de Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) transferin detaylarını bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Giuliano için Al-Nassr\'ın 10 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, \"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula\'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC\'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 Euro (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır\" denildi.

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