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Spor

Fenerbahçe, Giorgia Sottana'yı transfer etti

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BLMA forması giyen 1 metre 78 santim boyundaki oyun kurucu İtalyan Giorgia Sottana'yı renklerine bağladı

15 Ocak 2018 16:58

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BLMA forması giyen 1 metre 78 santim boyundaki oyun kurucu İtalyan Giorgia Sottana\'yı renklerine bağladı.
Kulübün resmi internet sitesinden Giorgia Sottana için, \"Giorgia Sottana\'ya Fenerbahçe\'ye hoş geldin diyor, yarıştığı \'her kulvarda\' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz\" açıklaması yapıldı.
GIORGIA SOTTANA KİMDİR?
Doğum Tarihi: 15.12.1988
Doğum Yeri: Treviso
Boy: 1.78
Kilo: 70
Pozisyon: PG-SG

Oynadığı Takımlar:
2004-2011 Reyer Venezia
2011-2012 Cras Taranto (İtalya)
2012-2017 Famila Schio (İtalya)
2017-2018 BLMA (Fransa)
2017-2018 Euroleague Women İstatistikleri:
12.8 Sayı - 1.7 Rib - 3.8 Asist

Eurobasket 2017 - İtalya Milli Takımı İstatistikleri:
13.4 Sayı - 2.7 Rib. - 2.9 Ast

Başarıları:
6 İtalya Kupası: 2007/08 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2016/17
5 İtalya Şampiyonluğu: 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16
4 İtalya Süper Kupası: 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17
2 Süper Kupa MVP\'si: 2011/12 - 2014/15
1 İtalya Ligi MVP\'si: 2011/12
Eurobasket En iyi 2. Beşi: 2013 (İtalya)

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