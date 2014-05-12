Fenerbahçe'den GFB açıklaması: O 'terör grubu' stada alınmayacak

Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlaması sırasında yaşanan gerginlik ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “paralı köpekler” sözlerinin hedefinde olan Genç Fenerbahçeliler grubuna mensup kişilerin artık stada sokulmayacağı duyuruldu.

Genç Fenerbahçeliler için “terör grubu” kuran kişiler olarak söz edilen açıklama söz konusu eylemlere katılan kişilerin kombine kartlarının iptal edileceği belirtildi. Fenerbahçe 'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Büyük Fenerbahçe camiasının bu önemi ve anlamı yüksek şampiyonluğunu, bir kez daha kutluyoruz.

Fenerbahçe’nin, en mutlu gününde yaşananlar ve yaşatılanlar, bu şampiyonluğun aslında ne şartlarda ve kimlere rağmen kazanıldığının en büyük kanıtıdır.

Dün, stadımıza şampiyonluğumuzu kutlamak için gelen taraftarlarımız;

Ülke içinde ve yurtdışında sahalarımızın kapanmasına neden olup Kulübümüze ölçülemez maddi ve manevi zararlara yol açan,

Cefakar Fenerbahçe taraftarı üzerinde cebir ve tehdit ile baskı kurarak, trübünlerde ranta dayalı terör grupları kuran,

Gencecik çocuklarımızı uyuşturucu ve alkol ile tetikleyerek maddi menfaat karşılığı giriştikleri provokatif eylemlere alet eden, onların yaralanmasına hatta ölmesine dahi göz yuman,

Rakip tribün gruplarına ağza alınmayacak küfür ve hakaretler eder ve ettirirken aynı zamanda bu rakip grup liderleri ile maddi menfaatler çerçevesinde yakın ilişkiler kuran,

Fikir ve grup ayırmaksızın para karşılığı kulübünü ve başkanını provoke etmekten çekinmeyen üstelik bunu camianın en anlamlı gününde, Fenerbahçe’ye hizmet etmiş futbolcusunun ismini kullanarak yapan, Futbolcularına, emeğe, alın terine ve Fenerbahçe camiasına, kişisel maddi menfaat ve kazanımları kadar değer vermeyen,

Gördükleri tepki üzerine kendi grubunu dahi satmaktan çekinmeyecek yüreksizlikte açıklamalar yapan; bu yiğit ve yürekli camiaya kesinlikle yakışmayan,

Kısaca Fenerbahçe ile hiç ilgisi olmayan rant gruplarının, ’para karşılığı mesaileri’ ile

Karşılaşmışlardır.

Geçmişte bu sporcuyu yuhalayarak protesto eden bu grubun, bugün O’na sahip çıkma hakkı yoktur.

Tüm Fenerbahçe kamuoyu bilmelidir ki; bu küçük grup, dünkü hareket tarzı ile suçüstü yakalanmış, gerçek Fenerbahçe taraftarından gerekli cevabı almış ve dün gece itibarı ile tarih olmuşlardır.

Yönetim Kurulu olarak bu grup ve şahısların tek tek tespit edilerek kombine kart ve biletlerinin derhal iptal edileceğini ve hiçbir surette stadımıza sokulmamaları için en sert tedbirleri alacağımızı, önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı açıklamalar yapacağımızı, kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla."

GFB'den açıklama: Kombineleri bireysel yenileriz

Bu arada Genç Fenerbahçeliler grubundan ilk açıklama grubun önemli isimlerinden Yücel Aslan'ın ağzından çeşitli internet sayfalarına şöyle yansıdı: "Dün geceki olayları tasvip etmiyoruz. İstenmeyen olaylardı. 'I Love You Alex', Alex gittiğinden beri sürekli ara ara söylenen bir tezahürat. Biliyorum, GFB tribünlerde önde olan bir grup ama Şükrü Saracoğlu Stadı'nda başka gruplar da var. Alex heykelinin yapımında başka tribün grupları önayak oldu. Alex tribünü diye halen daha statta bir tribün var. Başka tribün grupları da zaman zaman Alex'e özlem sebebiyle Alex'in lehine bağırıyor. Dün rahmetli olan futbolcuların isimleri okundu biz de ardından Alex hatırlansın diye bağırdık. Tamamen spontaneydi. Herhangi bir tahrik amacı yoktu. Başkan ağır hakaretlerde bulunuyor. O Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı, biz de Fenerbahçe taraftarlarıyız. Kimse kimseyi hiçe sayamaz. Herkes zincirin bir halkası. Biz dün Yıldırım aleyhine bir tezahürat yapmadık ki? Onu eleştiren bir şeyler söylemedik ki? Bizim de tribünlerde kendi doğal haklarımız var. Grup olarak kombine alamazsak demokratik ve hukuki çerçevede kombinelerimizi bireysel yenileriz. Eğer böyle bir yaptırım olursa Aziz Yıldırım ile ilgili açıklama yaparız. Haklarımızı savunuruz."