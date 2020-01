Fenerbahçe: Gerekirse ligden çekiliriz

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri basının karşısına çıktı. Genel Sekreter Mahmut Uslu, federasyona 10 milyon dolar ödediklerini ve 3 yıldır Fenerbahçe'yle uğraşıldığını söyledi. Uslu, "Gerekirse genel kurulda bir madde koyarız, ligden çekilme kararı bile alırız" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Hukuktan Sorumlu Yöneticiler Tolga Aytöre, Erhan Türkoğlu ve Şekip Mosturoğlu katıldı.

Basın toplantısı maç görüntüleriyle başladı. Barkovizyonda Fenerbahçe aleyhine ve lehine yapılan hakem hataları gösterildi. Teknik bir arızanın ardından sunum dururken, basın toplantısının başlamasının ardından barkovizyon devam etti.

'Gerekirse ligden çekilme kararı bile alırız'

Mahmut Uslu: "Haftalardır aynı şekilde, Fenerbahçe'ye yapılan ne olduğunu anlayamadığımız konular devam etmektedir. Görüntüleri sizlere hatırlatma amaçlı verecektir. Lehimize ve aleyhime tüm konular var. Yorumsuz olarak sizlere izletecektik ama teknik hatadan dolayı izletemedik.

Biz bu yapılanların neden yapıldığını biliyoruz. Başka takım taraftarları da biliyor. Bizi buraya seçen Fenerbahçe kongre üyeleridir, onlar kan ağlıyor. Dün akşam yapılan açıklamayla şunu anlatmaya çalışıyoruz, Fenerbahçe kongre üyelerinin oylarıyla seçildik ama bu kulübü yönetmemize engel olmak isteyenler var. Maddi olarak bir çıkarımız yok. İki sene ceza verildi ama üç sene ceza aldık. Her şeye rağmen bu kadar vergi vermişiz. 3 tane Anadolu kulübünün tüm bütçesini kapsar... Fenerbahçe Kulübü, federasyonlara katkı payı ödüyor. Abuk subuk kararlarla seyirciyi yasaklarsanız bu kulüpler nasıl ayakta kalır. Ligden çekilme de dahil olmak üzere her kararı alırız. Gerekirse genel kurulda bir madde koyarız, ligden çekilme kararı bile alırız. MHK başkanıyla 40 dakika konuştum, hakem Sivas maçında göğse çarptığını görmüş dedi. Kulüpler Birliği'nin büyük problemleri var, oraya oturup dedikodu yapıyorlar. Federasyon bizden şu anda 10 milyon dolar alıyor. Artık bizimle oynamayı bırakın. 3 yıl oldu, bir kulüple bu kadar uğraşılmaz. Gerekirse naklen yayın havuzundan çıkarız. Bu kadar vergi ödeyip emek ödüyorsak, her şeyi yapabiliriz" dedi.

'Bizim sıkıntımız şahıslar değil, sistem ve kurumlardır'

Deniz Tolga Aytöre: "Burada göreceğiniz görüntülerin fazlası var, eksiği yok. Elimizdeki argümanları tek tek, pozisyon pozisyon paylaşmak gibi bir düşüncemiz yok. Adil yarışma hakkımızın elimizden alınmaması için mücadele ediyoruz. Fenerbahçe'ye zarar verilmesine açan eylemlerin bir baskı kurarak avantaj sağlamak ya da düdüğü astırmak gibi bir niyetle burada değiliz. Peşinde olduğumuz şey adalettir, avantaj değildir. Hakemlerimiz de insan, insani hatalar... Hakemler hata yapabilir, ama hata yapanların ödüllendirilmesinden rahatsısız. Bizim sorunumuz sistem sorunudur. Bizim sıkıntımız şahıslar değil, sistem ve kurumlardır. Bugüne kadar çok konuşmadık. 17 Ocak'tan sonra susmama kararı aldık. Son dönemlerde yaşadığımız, kurul ve hakem hatalarını ilk kez dile getirmiyoruz. Bugün bıçağın kemiğe dayandığı değil, delip geçtiği gündür. Hatalar sürekli olmaya başlayınca iyi niyeti sorgulamaya başladık. Federasyona sıkıntı ve endişelerimizi dile getirdik. Çok fazla polemik yaşamadık istemedik. Biz sadece burada bize verilen değil, rakip takımların aleyhine verilen kararlar da aynı şekilde bizi rahatsız ediyor. Galatasaraylı Melo'nun ceza almamasıyla ilgili bir açıklamada bulunmadık, UEFA'nın öyle kriterleri olabilir. Meireles'in nasıl 4 maç ceza aldığını anlayamadık" dedi.

'PFDK şu an ikiye bölünmüş durumda'

Şekip Mostuoğlu: "Lig yarışmasında oyun kuralları vardır. Lig başladıktan sonra kurallarda ve uygulamalarda değişiklik olmaz. Hangi eylemin neyle cezalandırılacağı talimatlarla düzenlenmiştir. Federasyonun sadece kulüp bazında verdiği kararlar takip ediliyor. Kırmızı kartın cezası otomatik olarak minimum 1 maç ceza alır. Verilen kararların uyumsuzluğu lig yarışına müdahele niteliğindedir. Lig devam ederken kurallar değişirse bazı takımların lehine olur. Dün, PFDK ile Tahkim Kurulu'nun verdiği çok önemli görülmeyen iki karar, lig yarışında etkili olur. PFDK şu an ikiye bölünmüş durumda, belli fraksiyonlar var. Bunların isim isim kim olduğu biliniyor. Disiplin Kurulu'nun takımdan takıma değişen kararları var. Geçen hafta Aziz Yıldırım Tahkim Kurulu'na bir savunma, aslında manifesto verdi. Kurul, Aziz Yıldırım'ın savunmasını almadan karar verdi. Bunun sebebi, kurul başkanının halı saha maçı olmasıydı. Tahkim Kurulu ertesi gün toplanıyor ama basın yoluyla Fenerbahçe'ye cevap vermek için... Kurulların verdiği kararlar lig yarışmasını etkileyecek niteliktedir. Göreceksiniz ilerleyen günlerde hiçbir takım seyircili maç oynayamayacak.

Toplantıda 2012 ve 2013 yıllarında ödenen vergilerin toplamının 183.822.862 TL olduğu açıklandı" dedi.

Öte yandan, Mosturoğlu; havuzdaki dağıtım kriterleri adil olmadığı için rekabet kuruluna başvuracaklarını söyledi.