Fenerbahçe galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon son galibiyetini 5. haftada alan Fenerbahçe, ligin 10. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.
Maçın 11. dakikasında Isla'nın sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Slimani'nin müsait durumda kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
14. dakikada Kenan Özer'in sağdan ortasına altıpas önünde müsait durumda bulunan El Kabir gelişine vurmak istedi. Oyuncu, ıskaladığı topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada Jailson'dan ceza yayı önünde topu kapan El Kabir'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
30. dakikada Benzia'nın şık pasıyla hareketlenen Jailson'un kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, top üstten auta gitti.
33. dakikada Pinto'nun ortasına altıpasın sağında iyi yükselen El Kabir'in kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kontrol etti.
35. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hücum yönünün sağından Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun boşa çıktı. Altı pasın solunda Kubilay Kanatsızkuş'un kafayla indirdiği topu Faty boş kaleye gönderdi: 0-1.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarı
71. dakikada verilen penaltı kararı sonrası hakeme itirazlarda bulunan Fenerbahçeli Slimani kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
74.dakikada konuk ekip Erdem Özgenç'in penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Ankaragücü, 77. dakikada El Kabir'in golüyle farkı 3'e çıkardı.
89. dakikada Frey'in ortasında savunmada Erdem'e çarpan top ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu.
Maçta başka gol olmadı ve Ankaragücü sahadan 3-1 galip ayrıldı.