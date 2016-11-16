Fenerbahçe galibiyeti unuttu!

Turkish Airlines Euroleague’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsrail’in Maccabi FOX Tel Aviv takımına 87-77 mağlup oldu.



Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena’da oynanan maçta Fenerbahçe, ilk periyodu 15-17 önde tamamlarken, devre arasına ise 43-39 geride girdi.



Üçüncü periyot 66-60 Maccabi FOX Tel Aviv’in üstünlüğüyle tamamlanırken, karşılaşmayı da İsrail temsilcisi 87-77 kazandı.



Bu sonuçla Fenerbahçe, Euroleague’de bu sezon 7. maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, Maccabi FOX Tel Aviv ise 3’üncü galibiyetini elde etti.