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Spor

Fenerbahçe galibiyeti unuttu!

Euroleague'nin şampiyonluk favorilerinden olan Fenerbahçe, Maccabi FOX'a 87-77 yenilirken, son üç maçında galibiyet göremedi

16 Kasım 2016 12:34

Turkish Airlines Euroleague’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsrail’in Maccabi FOX Tel Aviv takımına 87-77 mağlup oldu.

Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena’da oynanan maçta Fenerbahçe, ilk periyodu 15-17 önde tamamlarken, devre arasına ise 43-39 geride girdi.

Üçüncü periyot 66-60 Maccabi FOX Tel Aviv’in üstünlüğüyle tamamlanırken, karşılaşmayı da İsrail temsilcisi 87-77 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Euroleague’de bu sezon 7. maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, Maccabi FOX Tel Aviv ise 3’üncü galibiyetini elde etti.

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