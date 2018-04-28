Fenerbahçe, galibiyet serisini Kasımpaşa'da da sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Maçtan notlar:

Fenerbahçe, maçın 31. dakikasında Josef de Souza ile golü buldu. Sarı-lacivertliler deplasmanda 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Kasımpaşa net fırsatlar yakalasa da devreyi 1-0 önde kapatan taraf Fenerbahçe oldu.

Baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdüren Kasımpaşa, İlhan Depe'nin vuruşunda kaleye gitmekte olan topta Skrtel'in çabası yetmedi ve sarı-lacivertli futbolcunun son dokuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmada eşitlik var.

Beraberlik golünden sonra rakip kalede baskısını hissettiren Fenerbahçe, Şener Özbayrak'ın sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşla maçın 62. dakikasında 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren Valbuena, maçın 74. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Oyuna sonradan giren bir diğer isim olan Fenerbahçeli Janssen, maç skorunu belirleyen golü 90+4. dakikada attı. Sarı-lacivertliler böylelikle Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup ett.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE



STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: 31. dk Josef, 52. dk Skrtel (K.K), 64. dk Şener, 74. dk Valbuena, 90+4. dk Janssen