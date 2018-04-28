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Spor

Fenerbahçe, galibiyet serisini Kasımpaşa'da da sürdürdü

Kızışan zirve yarışında Fenerbahçe, haftayı avantajlı kapattı

28 Nisan 2018 21:34

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Maçtan notlar:

Fenerbahçe, maçın 31. dakikasında Josef de Souza ile golü buldu. Sarı-lacivertliler deplasmanda 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Kasımpaşa net fırsatlar yakalasa da devreyi 1-0 önde kapatan taraf Fenerbahçe oldu.

Baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdüren Kasımpaşa, İlhan Depe'nin vuruşunda kaleye gitmekte olan topta Skrtel'in çabası yetmedi ve sarı-lacivertli futbolcunun son dokuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmada eşitlik var.

Beraberlik golünden sonra rakip kalede baskısını hissettiren Fenerbahçe, Şener Özbayrak'ın sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşla maçın 62. dakikasında 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren Valbuena, maçın 74. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Oyuna sonradan giren bir diğer isim olan Fenerbahçeli Janssen, maç skorunu belirleyen golü 90+4. dakikada attı. Sarı-lacivertliler böylelikle Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup ett.

 

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Cüneyt Çakır

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: 31. dk Josef, 52. dk Skrtel (K.K), 64. dk Şener, 74. dk Valbuena, 90+4. dk Janssen

ETİKETLER

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