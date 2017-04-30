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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 2-0 öne geçti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Venüs Sultanlar Voleybol Ligi Play-Off Final serisi 2. maçındaki olaylar nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti

30 Nisan 2017 00:44

Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu  play off final serisi ikinci maçında Galatasaray’ı konuk etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Venüs Sultanlar Voleybol Ligi Play-Off Final serisi 2. maçındaki olaylar nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti. Çıkan olayların ardından seyircilerin salon dışına alınmasına karar verildi. Mücadele tribünlerin boşaltılmasının ardından devam etti.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan maçın setlerini; 25-20, 25-23 ve 25-21 önde tamamlayan Sarı lacivertliler, karşılaşmayı 3-0 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

3 maç kazananın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçında Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu’nda 2 Mayıs Salı günü Galatasaray’a konuk olacak.

 

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