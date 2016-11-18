"Fenerbahçe, Galatasaray gibi Avrupa'da başarılı olursa, derbi ilgi çekici olur"

Kariyerini Brezilya’da sürdüren Colin Kazım Richards, 20 Kasım Pazar günü oynanacak derbi için, "Fenerbahçe, Galatasaray gibi gibi Avrupa'da başarılı olursa, daha ilgi çekici olur" diye konuştu.



Sports TV’ye açıklamalarda bulunan Colin Kazım, derbinin dünyada çok fazla tanınmaması ile ilgili yorumunda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin dünyada tanınan tek takımı olan Galatasaray ile İstanbul’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’nin maçı her zaman heyecanlı, ateşli ve gerilimlidir.



Ama Fenerbahçe’nin tanınırlığının az olması derbinin dünya derbisi olmasını engeller. Fenerbahçe de Galatasaray gibi Avrupa’da başarılar elde ederse o zaman Türkiye derbisi çok daha ilgi çekici hale gelir.”

İki takımda da forma giydi

2007 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Colin Kazım Richards, 2010-2011 sezonu devre arasında Galatasaray’ın kadrosuna katıldı.



Olimpiakos ve Blackburn Rovers’ta kiralık olarak oynadıktan sonra Bursaspor’un yolunu tutan 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye macerasının ardından Feyenoord ve Celtic’in başarısı için ter dökmeye başlamıştır.



Colin Kazım Richards, 2016 yılında ise Brezilya Ligi ekiplerinden Coritiba’ya imza atmıştır.