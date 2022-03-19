Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması ise 3 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maç programı Ramazan ayına uygun şekilde düzenlendi.

Ramazan ayı boyunca akşam maçları saatleri 20.30'da başlayacak.

31. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

Bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 10 Nisan Pazar günü 20.30'da başlayacak.

İşte 5 haftalık maç programı: