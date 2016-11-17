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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak derbiyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı

17 Kasım 2016 16:03

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 11'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli ouldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 20 Kasım pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadeleye FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı atadı.

Ülker Stadı'nda saat 20.00 başlayacak maçta düdük çalacak Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

 

11. haftanın hakemleri

 

19 Kasım Cumartesi

13:30 Gaziantepspor - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Bursaspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Adanaspor - Beşiktaş (Ali Palabıyık)
19:00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)

20 Kasım Pazar

14:00 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor (Serkan Çınar)
14:00 Kayserispor - Gençlerbirliği (Volkan Bayarslan)
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

21 Kasım Pazartesi

19:00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor (Barış Şimşek)
20:00 Trabzonspor - Antalyaspor (Alper Ulusoy)

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