Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 10. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek.

Cüneyt Çakır, daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 9 derbide görev aldı. Çakır'ın yönettiği bu maçlarda sarı-lacivertliler 5 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

22. derbiyi yönetecek

Çakır, bu sezon ilk kez bir derbi maçı yönetecek. Cüneyt Çakır, en son derbisini 2015-2016 sezonun 13. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yönetti.



Bu maçtan sarı-lacivertliler 2-0 galip ayrılmıştı. Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını da yönetecek olan Çakır, toplamda 22. derbisini yönetecek.

Yönettiği derbiler kızarıyor!

FIFA kokartlı hakemlerden Çakır, bugüne kadar yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında 11 kez kırmızı kart çıkartırken, iki takıma toplamda 52 kez sarı kart gösterdi. Çakır, sarı-kırmızılılar için 28 kez, sarı-lacivertliler için ise 24 kez sarı kartına başvurdu