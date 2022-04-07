Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılığını Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
Ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 Nisan Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam