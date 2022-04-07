Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılığını Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

Ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam