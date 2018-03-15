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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

 İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu

15 Mart 2018 14:21

 İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.
17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.
Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:
20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)
20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler) 

17 Mart Cumartesi:
13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)

18 Mart Pazar:
13:30 Atiker Konyaspor  - Kayserispor (Halis Özkahya)
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)
16:00 Trabzonspor  - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halil Umut Meler)

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