Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk olacak. Nef Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını ise Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan üstelenecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Süper Lig’deki 129’uncu mücadelesine çıkacak. Ezeli rakiplerin geride kalan mücadelelerinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 50 kez yenerken, 35 kez mağlup oldu. 43 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, alınan başarısız sonuçlara derbi mücadelede son vermek istiyor. Ligde geride kalan 12 haftada 20 puan toplayarak 7’nci sırada yer alan sarı-lacivertliler, bu müsabakalardan 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik elde etti. Özellikle ligde geride kalan son 4 haftada istediğini yapamayan ve camianın tepkisi ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, kötü gidişata Galatasaray derbisinde son vererek rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.

Pereıra’nın sistem bilmecesi

Sarı-lacivertli ekipteki sistem bilmecesi bütün okları teknik direktör Vitor Pereira’ya çevirdi. 3’lü savunmada ısrarcı olan Pereira’nın Galatasaray derbisinde sistemi değiştirmesi bekleniyor. Milli takımlardan dönen oyuncularında takıma dahil olmasıyla yapılan çalışmalarda 4’lü savunma üzerine de duran Pereira’nın derbiye nasıl bir sistemle çıkacağı merak konusu.

Altay, Gustavo ve Valencıa yer almayacak

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo, derbi maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Novak, Zajc, Mert Hakan ve sakatlığı sebebiyle oynaması beklenmeyen Gustavo sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu 4 oyuncu Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda ligin 14’üncü haftasındaki Göztepe maçında yer alamayacaklar.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisine şu 11’le çıkması bekleniyor: “Berke, Kim, Szalai, Tisserand (Novak), Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar Dursun (Berisha).”

Kale, Berke’ye emanet

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Altay Bayındır’ın yokluğunda kale Berke Özer’e emanet. Gribal enfeksiyonu sebebiyle 2 gün idmanlarda yer alamayan Berke, tebdir amaçlı dinlendirildi. Bugün yapılacak idmanda takımla birlikte yer alması beklenen Berke Özer, derbi maçta kalesinde olacak.