Fenerbahçe futbolun ihracat şampiyonu; son 3 yılda kasaya 60 milyon Euro girdi

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde satılan Josef, Giuliano ve Fernandao'dan da kulübe önemli gelir sağlandı; Vedat Muriqi ile birlikte son üç yılda kasaya 60 milyon Euro girdi.

Vedat Muriqi'in 18 milyon Euro artı 2 milyon Euro'luk bonuslar karşılığında Lazio'ya satılması beklenirken, sarı-lacivertliler, hem ‘yetiştirici kulüp' olma yolunda adımlar atıyor hem de oyuncu satışından ciddi paraları kasasına koyuyor.

180 bin Euro ödenen Eljif Elmas., 16 milyon Euro'ya satıldı

Sözcü gazetesinden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; 180 bin Euro'ya alınan Eljif Elmas 16 milyon Euro artı bonuslara Napoli'ye satıldı. 3.5 milyon Euro'ya gelen Vedat Muriqi'den de hatırı sayılır bir kâr edilecek.



Ucuza alıp yüksek fiyata satma modelini yerleştiren sarı-lacivertliler, Avrupa'daki örnek kulüpler arasına girmek istiyor. Ali Koç başkanken satılan Josef, Giuliano ve Fernandao'dan da kulübe önemli gelir sağlandı; son üç yılda kasaya 60 milyon Euro girdi.

Sırada Zajc var

Fenerbahçe, Genoa ile Miha Zajc'ın transferi konusunda temaslarını sürdürüyor. 3 milyon Euro karşılığında bu oyuncu İtalyan ekibinin yolunu tutacak. Sloven yıldız, Genoa ile 4 yıllık imza atacak.