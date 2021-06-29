T24 LogoT24 Logo
Spor

"Fenerbahçe, Fonseca ile anlaştı; sözleşme bitimi bekleniyor"

29 Haziran 2021 09:02

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Paulo Fonseca ile anlaştığı ve resmi açıklama için çalıştırıcının sözleşmesinin sona ermesini beklediği iddia edildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberinde Ali Koç’un, 48 yaşındaki başarılı hoca ile her konuda anlaştığı, resmi açıklamanın ise Fonseca'nın sözleşmesinin bitiminin ardından yapılacağı dile getirildi. Koç-Fonseca ikilisinin yapılacak transferler hakkında yol haritası belirlediği ve takımın geleceğiyle ilgili uzun vadeli bir planlama yapılacağı öğrenildi.

Son iki sezonda İtalyan ekibi Roma'nın teknik adamlığını yapan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesi, yarın itibariyle sona eriyor.

paulo fonsecateknik direktörfenerbahçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24