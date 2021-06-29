"Fenerbahçe, Fonseca ile anlaştı; sözleşme bitimi bekleniyor"

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Paulo Fonseca ile anlaştığı ve resmi açıklama için çalıştırıcının sözleşmesinin sona ermesini beklediği iddia edildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberinde Ali Koç’un, 48 yaşındaki başarılı hoca ile her konuda anlaştığı, resmi açıklamanın ise Fonseca'nın sözleşmesinin bitiminin ardından yapılacağı dile getirildi. Koç-Fonseca ikilisinin yapılacak transferler hakkında yol haritası belirlediği ve takımın geleceğiyle ilgili uzun vadeli bir planlama yapılacağı öğrenildi.

Son iki sezonda İtalyan ekibi Roma'nın teknik adamlığını yapan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesi, yarın itibariyle sona eriyor.