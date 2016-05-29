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Spor

Fenerbahçe Fabiano ve Abduolaye Ba ile ilgili kararını verdi

İki oyuncuyla devam kararı alan yönetim, kiralık sözleşme yapacak

29 Mayıs 2016 04:43

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı kaleci Fabiano Ribeiro ve Abdoulaye Ba ile yola devam kararı aldı.

Michal Kadlec’in Sparta Prag’a gitmesi, Bruno Alves’in de istenmeyen adam haline gelmesi nedeniyle stoper mevkiinde sıkıntı yaşanmaması için Abdoulaye Ba ile yeniden kiralık olarak anlaşma yapılacak.

Ayrıca transferi düşünülen Gaziantepspor ile yollarını ayıran kaleci Karcemarskas’ın da Osmanlıspor ile sözleşme imzalaması üzerine Fabiano Ribeiro ile de yola devam edilip kiralık sözleşme yapılacağı öğrenildi. 

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Abdoulaye BaFabiano RibeiroFenerbahçeTransfer

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