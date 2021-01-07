Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Süper Lig’deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u da yenerek seri yakalamak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor’un ise 30 puanı bulunuyor.

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19:00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayımlanacak.

İki takımın Muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Pelkas, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak’ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor’a karşı kadroda yer almayacak. Koronavirüs testi negatife dönen ve dünkü antrenmanın tamamında yer alan Caner Erkin ile çalışmalarını salonda sürdüren Serdar Aziz’in durumuna ise teknik direktör Erol Bulut karar verecek. Öte yandan, Fenerbahçe’de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.

Alanyaspor'da tek eksik Ufuk Ceylan

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına tek eksikle gidecek. Bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları geçen Ceyhun Gülselam ve Khouma Babacar hafta içi takımla birlikte idmanlara çıktı. Alanyaspor'da sadece ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan'ın kadroda olması beklenmiyor. Cezalı oyuncusu bulunmayan turuncu yeşilli takımın, kart cezası sınırında ise 4 oyuncusu var. Davidson, Georgios Tzavellas ve geçen hafta Medipol Başakşehir maçında birer sarı kart gören Manolis Siopis ve Francois Moubandje kart sınırındaki futbolcular. Bu oyuncular bugün sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor'un 18'inci haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig’de 9. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’de 9. kez karşı karşıya gelecek. Alanya ekibinin Süper Lig’de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı’nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, rakibi Aytemiz Alanyaspor’u Süper Lig’de 3 maçtır mağlup edemiyor. Söz konusu karşılaşmalarda Antalya ekibinin 2 galibiyeti bulunurken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.