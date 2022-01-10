Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek

Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.

Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise 19 maçta topladığı 30 puanla bu maça 7. sırada giriyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Mesut, Valencia

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Castro, Yunus, Vargas, Assombalonga

Fenerbahçe'de 5 eksik

Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Altay, Gustavo ve Berisha forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan Nazım Sangare ve Miguel Crespo da kamp kadrosunda yer almıyor.

5 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.

Ayrıca Adana Demirspor maç kadrosunda bulunmayan Luiz Gustavo da kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

İki takım ligde 36. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.