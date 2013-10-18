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Spor

Fenerbahçe Euroleague'e 'fark'lı başladı

Turkish Airlines Euroleague A Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, ilk maçında deplasmanda Budivelnik Kiev’i dördüncü periyottaki oyunuyla 102-84’lük skorla mağlup etti

18 Ekim 2013 00:04

İlk 3 dakikası 5-5 eşitlikle geçilen mücadelede Linas Kleiza ve Luka Zoric ile pota altını iyi değerlendiren Fenerbahçe Ülker, ilk çeyreği de 15-18 önde tamamladı.
İkinci periyotun başında oyunun temposu artarken, ev sahibi ekip de Blake Ahearn’ın basketiyle skorda dengeyi yakaladı (22-22). Mücadelenin ilk yarısını Budivelnik Kiev, Ricky Minard’ın serbest atışlarıyla 43-41 önde kapattı.
Mücadelenin üçüncü periyotunda özellikle savunmada rakibini durdurmakta zorlanan Fenerbahçe, son 10 dakikalık bölüme de 77-71 geride girdi.
Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde iki takımda hücumda skor bulmakta zorlanırken, 34.dakikaya ev sahibi ekip 79-75 üstün girdi. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan ve 15-2’lik seri yakalayarak skoru 81-90’a Fenerbahçe Ülker, maçtan da 84-102 galibiyetle ayrıldı.
BUDİVELNİK KİEV (84): Blake Ahearn 16 (2 asist), Darjus Lavrinovic 21 (4 ribaund), Artur Drozdov (3 asist), Sergiy Gorbenko 2, Janis Strelnieks 14 (5 asist), Michailis Anisimov 3, Andriy Lebedintsev, Oleksandr Tishchenko, Kostiantyn Aniliienko 2, Micah Downs 7, Ricky Minard 7, Dajuan Summers 12
FENERBAHÇE ÜLKER (102): Bo McCalebb 11 (4 ribaund - 2 asist), Nemanja Bjelica 11 (6 ribaund - 1 asist), Melih Mahmutoğlu 12 (1 ribaund), Linas Kleiza 12 (4 ribaund- 2 asist), Gasper Vidmar 9 (6 ribaund), Luka Zoric 10 (4 ribaund), Kenan Sipahi 2 (2 6 asist), Bojan Bogdanovic 21 (4 ribaund - 1 asist), Emir Preldzic 14 (5 ribaund - 7 asist)
1. periyot: 15-18
2. periyot: 28-23
3. periyot: 34-30
4. periyot: 7- 31

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