Fenerbahçe Euroleague'de Real Madrid'i devirdi; seride 1-0 öne geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında, organizasyonun son şampiyonu İspanya'nın Real Madrid takımını 75-69 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

CNN Türk’te yer alan habere göre, karşılaşmaya her iki takım da sert savunmayla başlarken, ilk 5 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Bogdanovic önderliğinde oyun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, 9. dakikada Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya (12-8) çıkardı ve ilk çeyrek 15-11 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci periyoduna etkili başlayan Fenerbahçe, Ali Muhammed ve Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı çift hanelere taşıdı: 21-11. Rodriguez ve Carroll'un dış sayı isabetleriyle toparlanmaya çalışan İspanyol temsilcisi karşısında Udoh ile boyalı alanda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, 16. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 32-22. Periyodun kalan bölümünde üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-29 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğine Fernandez ve Reyes'in sayılarıyla 5-0'lık seri yakalayarak başlayan misafir takım, farkı tek hanelere indirdi: 41-34. Savunma sertliğini artıran ve Taylor-Fernandez ikilisiyle üç sayılık basketler bulan Real Madrid, 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 48-46. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve son çeyreğe 53-52 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi.

Oldukça çekişmeli geçen son periyoda Sloukas ve Udoh'un isabetleriyle başlayan Fenerbahçe, Sloukas önderliğinde oyunda üstünlüğü sağladı ve 34. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 61-55. Yaptığı baskılı savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, rakibinin faul hakkının erken dolmasını iyi kullandı ve son 2 dakikaya 9 sayı farkla önde girdi: 67-58. Bogdanovic'in 3 sayılık basketiyle 39. dakikada 72-64 üstünlük kuran Fenerbahçe, sahadan 75-69 galip ayrıldı.Maçın en skorer oyuncuları Fenerbahçe formasıyla on yedişer sayıyla oynayan Bogdanovic ve Sloukas olurken, Real Madrid'de Reyes 13, Llull ve Rodriguez on ikişer sayı üretti.

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç 14 Nisan Perşembe günü yine Ülker Sports Arena'da oynanacak.