T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Erick Green'i resmen açıkladı

"Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek"

26 Ekim 2018 21:50

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi siteden yaptığı açıklama ile 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green'in, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe'de forma giyeceğini belirtirken, oyuncuya başarılar diledi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek. Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başarılar diliyoruz."

ETİKETLER

Erick GreenFenerbahçebasketbolEuroleagueObradovic
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24