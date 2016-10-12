Fenerbahçe efsanesinin kızı Best Model'de üçüncü oldu

29. Best Model of Turkey yarışmasının finali dün akşam İstanbul'da yapıldı. Erkeklerde Onur Seyir Yaran'ın birinci olduğu yarışmada, kraliçelik tacını Gizem Kayalı taktı.

Üçüncü seçilen model ise, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Taygun Erdem'in kızı Parıl Erdem oldu.

22 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Parıl Erdem, Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim görüyor ve modellik yapıyor.

Parıl Erdem'in babası Taygun Erdem, 1988-89 sezonunda Fenerbahçe'nin 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu efsanevi kadronun yıldızları arasında yer alıyordu.

Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem milli takımlarda antrenörlük yapan Taygun Erdem halen Bursaspor Kulübü'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak görev yapıyor.