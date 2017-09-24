T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Efeler Ligi'ne derbi galibiyetiyle başladı

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3 - 0 Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3 - 0 mağlup etti

24 Eylül 2017 21:27

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3 - 0

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi\'nin ilk haftasında konuk ettiği Beşiktaş\'ı 3 - 0 mağlup etti.
Metro Enerji Salonu\'nda oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertliler 25-17, 25-11, 25-11 önde tamamladı.
HAKAN DİNÇAY\'IN ANISINA ÖZEL TİŞÖRT 
Bu arada mücadeleden önce Fenerbahçe Kaptanı Selçuk Keskin, hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay\'ın oğlu İlker Dinçay\'a şampiyonluk madalyasını takdim etti. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri de Hakan Dinçay\'ın anısına özel olarak hazırlanan tişörtlerle seremoniye çıktılar.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FenerbahçeBeşiktaşErkek Voleybol Takımı Efeler LigiMetro Enerji SalonuSarılacivertlilerHAKAN DİNÇAY ANISINATİŞÖRT  BuFenerbahçe Kaptanı Selçuk KeskinFenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan DinçayDinçayGençlik Kulübü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24