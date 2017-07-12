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Spor

Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Sağlık kontrolleri yapılan Melli, son olarak efor testinden geçti

12 Temmuz 2017 15:37

Fenerbahçe Doğuş'un Brose Baskets Bamberg'den transfer ettiği uzun forvet Nicolo Melli, sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Oyuncuya yapılan tetkiklerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden oyuncunun sağlık kontrolüne ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın yeni transferi Nicolo Melli, sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde Göztepe Medical Park Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncumuz, cerrahi, dahiliye, kulak-burun-boğaz ve göz muayenelerinin ardından efor testinden de geçti."

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