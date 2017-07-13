Fenerbahçe Doğuş'tan NBA'e bir yolcu daha!

Fenerbahçe Doğuş'ta bugün Bogdan Bogdanovic'in NBA ekibi Sacramento Kings ile anlaştığının açıklanmasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Sarı-lacivertlilerin başarılı pivotu Ekpe Udoh, NBA ekiplerinden Utah Jazz ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

NBAGünlükleri'nin haberine göre; 30 yaşındaki ABD'li pivot Ekpe Udoh, Utah Jazz ile 6.5 milyon Dolar karşılığında iki yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan başarılı pivot, sarı-lacivertli forma ile son sezonki performansıyla EuroLeague'de Final Four MVP'si (en değerli oyuncu) seçilmişti.