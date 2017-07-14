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Spor

Fenerbahçe Doğuş'tan Ekpe Udoh'a teşekkür mesajı

"Taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Ekpe Udoh, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır"

14 Temmuz 2017 13:21

Fenerbahçe Doğuş, NBA ekiplerinden Utah Jazz'a transfer olan "savunma bakanı" lakaplı ABD'li basketbolcu Ekpe Udoh için bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda oyuncunun taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandığına vurgu yapılırken, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdığı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden Ekpe Udoh için yayınlanan teşekkür ve veda içerikli yazı şöyle:

"2015 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Ekpe Udoh, sözleşmesinde bulunan NBA opsiyonunu kullanarak, Utah Jazz takımı ile anlaşmaya varmıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol stili, takımımıza sunmuş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve saha dışında gösterdiği örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Ekpe Udoh, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Ekpe Udoh’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

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