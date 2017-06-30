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Spor

Fenerbahçe Doğuş'a ilk transfer Galatasaray'dan!

Fenerbahçe Doğuş'un, Galatasaray'ın kaptanı Sinan Güler'i kadrosuna dahil etmek istediği iddia edildi

30 Haziran 2017 18:09

Doğuş Grubu ile birleştiğini açıklayarak "Fenerbahçe Doğuş" adını alan sarı-lacivertlilerin, takımın yeni ismiyle yapacağı ilk transferin Galatasaray Odeabank kaptanı Sinan Güler olduğu iddia edildi.

TrendBasket'in haberine göre; sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ın kaptanı Sinan Güler’i transfer etmeye yakın.

Geçen sezon Galatasaray ile 30 EuroLeague maçına çıkan Güler, maç başına 29 dakika süre almış ve 10.5 sayı, 2.8 ribaund, 5.6 asist ortalamaları ile oynamıştı.

TrendBasket'in kendi kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre; Sinan Güler ile Fenerbahçe’nin sözleşme şartlarında anlaşmaya çok yakın olduğu ve imzaların her an atılabileceği bildirildi. Başarılı koç Zeljko Obradovic'in de 33 yaşındaki oyuncuyu sezon ortasından bu yana kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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