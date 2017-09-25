Fenerbahçe Doğuş, Zadar Turnuvası'nda şampiyon oldu

Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova: 76-72

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Zadar Turnuvası\'nda şampiyon oldu.

Hırvatistan\'da düzenlenen organizasyonda Rus ekibi CSKA Moskova ile finalde karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, rakibini 76-72 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Brose Bamberg\'e mağlup olmasına rağmen Khimki\'yi yenerek finale yükselen sarı-lacivertli takım, Zadar ve Bayern\'i mağlup etmeyi başaran CSKA Moskova ile finalde karşılaştı.

Kresimir Cosic Arena\'da oynanan final maçını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile kulübün asbaşkanlarından Ozan Balaban ve Önder Fırat izledi.

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