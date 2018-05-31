Fenerbahçe Doğuş seride 2-0 öne geçti

Fenerbahçe Doğuş: 98 - Banvit: 93
İSTANBUL / DHA
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sloukas 18, Guduric 16, Nunnally 8, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed, Barış Hersek, Sinan Güler, Datome, Vesely 16, Egehan Arna, Wanamaker 24
BANVİT: Taylor 13, Rautins 22, Thomas 12, Caloiaro 14, Vidmar 13, Can Altıntığ, Rıdvan Öncel 7, Şehmus Hazer 7, Tolga Geçim, Kulig 5, Can
1. PERİYOT: 18-15 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
DEVRE: 38-36 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
3. PERİYOT: 60-56 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
NORMAL SÜRE: 80-80
5 FAUL ALAN: Vesely (Fenerbahçe Doğuş), Taylor (Banvit)
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Banvit\'i uzatmalara giden maçta 98-93 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.
Serinin üçüncü karşılaşması, Banvit\'in ev sahipliğinde 1 Haziran Cuma günü saat 20.45\'te
Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda oynanacak.
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