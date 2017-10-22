Fenerbahçe Doğuş-Gaziantep Basketbol: 96-71

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ozan Ersan Ergüler, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 10, Melih Mahmutoğlu 12, Nunnally 19, Melli 10, Vesely 20, Sinan Güler 6, Barış Hersek, Ahmet Düverioğlu 4, Egehan Arna 2, Efe Ergi Tırpancı, Guduric 2, Datome 11
Gaziantep Basketbol: Armand 19, Lyons 14, Orhan Haciyeva, White 12, Rudd 7, Balazic 4, Uğur Can Öğüt 5, Williams 4, Erden Eryüz, Erolcan Çinko 6
1. Periyot: 28-17
İlk Yarı: 44-47
3. Periyot: 72-59
İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol\'u 96-71 yendi.
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