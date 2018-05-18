Fenerbahçe Doğuş Final Four'da üst üste 3. final için parkeye çıkıyor

Turkish Airlines Euroleague'de arka arkaya 4. kez Final Four'a kalan Fenerbahçe Doğuş, Belgrad'daki ilk maçında TSİ 19:00'da Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. 2015'te dördüncü, 2016'da ikinci, geçen yıl ise şampiyon olan Sarı Lacivertliler sezonun sürpriz ekibi karşısında maça favori olarak çıkacak.

İki takımda da sakat herhangi bir oyuncu yok. Bu akşamki maçta Fenerbahçe Doğuş'un en çok güvendiği isimlerin başında sezonun en iyi beşine de seçilen Çek pivot Jan Vesely geliyor. Zalgiris Kaunas'ta ise dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında, kaptan Paulius Jankunas ve Kevin Pangos var. İki oyuncu da Euroleague'de bu yıl sezonun en iyi ikinci beşinde yer almışlardı.

Elbette Belgrad'daki Final Four'un Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic için ayrı bir anlamı var. Fenerbahçe şampiyonluk ünvanını koruyabilirse Obradovic tam 10. kez bu kupayı üstelik ülkesinde kaldırmış olacak. Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında bırakın bir koçun veya bir oyuncunun, bir kulübün tarihinde bile 10 şampiyonluk yok.

Final Four öncesi Perşembe günü Belgrad'ın tarihi Kalemegdan Hisarı'nda yapılan basın toplantısına, 4 takımın antrenörleri ve birer oyuncuları katıldı. Fenerbahçe dışındaki diğer üç takımın antrenörlerinin ortak özellikleri, geçmişte Obradovic ile çalışmış, hatta onun tedrisatından geçmiş olmaları.

CSKA Moskova antrenörü Dimitris Itoudis tam 13 yıl Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcısıydı. Real Madrid antrenörü Pablo Laso, Obradovic'in 1996-1997 sezonunda kulübüne Saporta Kupası'nı kazandırdığı takımda forma giymişti. Zalgiris Kaunas antrenörü Sarunas Jasikevicius da iki sezon Obradovic'in antrenör olduğu dönemde Panathinaikos'ta forma giymiş bir isim.

Avrupa'nın en pahalı takımı CSKA Moskova, Euroleague'de normal sezonu Fenerbahçe Doğuş'un 3 galibiyet önünde ilk sırada tamamlamıştı. Ancak Belgrad'da, "Obradovic faktörü" nedeniyle Fenerbahçe Doğuş'u favori gösterenlerin sayısı hiç de az değil.

Jasikevicius basın toplantısı sonrası Obradovic'in önünde saygıyla eğilmişti. Sırbistan'da bazı gazeteler bu anı gösteren fotoğrafa bugün sayfalarında yer verdi. Zalgiris Kaunas, Avrupa şampiyonu olduğu 1999'dan bu yana Avrupa basketbolunda bu seviyelerden uzaktı. Litvanya temsilcisi Fenerbahçe Doğuş'un gücünün farkında ve öncelikle maçı başabaş götürerek Belgrad'da büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

Obradovic basın toplantısında Jasikevicius'a atfen "Eminim Saras bu akşam Belgrad'da beni yemeğe götüreceği yeri düşünüyordur" diyerek esprilerine bir yenisini eklemişti. Fenerbahçe Doğuş'un son antrenmanı öncesi ise Zalgiris Kaunas'ın çok ciddiye alınması gereken bir takım olduğunun altını çizdi Obradovic.

Fenerbahçe Doğuş yarı final maçının favorisi ama tüm bir sezonun emeğinin tek bir karşılaşmada havaya uçabileceğinin de farkında.

Final Four biletlerini aylar öncesinden alan binlerce Fenerbahçelinin, Belgrad'da 18 bin kişilik Stark Arena'nın en az üçte birini, hatta belki de yarıya yakınını doldurması bekleniyor. Taraftarların önemli bir bölümü ise bugün Belgrad'da olacak.

Final Four'da yarı finalin diğer maçında da TSİ 22:00'de CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Turkish Airlines Euroleague'de Pazar günü üçüncülük maçı TSİ 18:00'de, final maçı ise TSİ 21:00'de oynanacak.