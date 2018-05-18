Fenerbahçe Doğuş EuroLeague'de üst üste 3. kez finalde

Sarı Lacivertliler sahaya Wanamaker-Guduric-Kalinic-Ahmet-Vesely beşiyle başladı. Belgrad'da salonu dolduran 10 binden fazla seyircisinin desteğini alan Fenerbahçe Doğuş karşılaşma boyunca öndeydi.

Fenerbahçe Doğuş özellikle sert savunmasıyla maçta kontrolü ele aldı. Wanamaker ve sonradan oyuna giren Datome'nin sayılarıyla ilk periyodu 19-13 önde kapadı. Maça ilk beş başlayan Ahmet de aldığı 5 ribaundla dikkat çekti.

2. periyodun yıldızı hiç kuşkusuz Datome'ydi. Ancak Fenerbahçe Doğuş bir ara Vesely'nin smacıyla farkı 12'ye çıkarsa da, Zalgiris Kaunas pes etmeyen inatçı performansıyla niye Final Four'da olduğunu gösterdi. Sarı Lacivertliler ilk yarıyı 39-33 önde tamamladı.

3. periyotta fark bir ara Melli ve Datome'nin sayılarıyla 13'e çıksa da, Litvanya temsilcisi 11-0'lık bir seriyle Fenerbahçe Doğuş'u yakaladı. Sarı Lacivertlilerin imdadına en doğru zamanda çok kritik iki basket atan Ali Muhammed yetişti. Fenerbahçe Doğuş son periyoda 54-50 önde girdi.

Maçın sonunda yine bu kez arka arkaya iki Or üçlüğü sayıya çeviren Ali Muhammed'in şovu vardı. Son dakikalarda tecrübesini ortaya koyan Fenerbahçe Doğuş sahadan 76-67 galip ayrılarak 4 yıldır Final Four'da mücadele ettiği EuroLeague'de üst üste 3. kez finale yükseldi.

Sarı Lacivertlilerde maçı Ali Muhammed 19, Datome 16, Sloukas 14 sayı ile tamamladı. Melli de yaptığı 6 asistle dikkat çekti.

Fenerbahçe Doğuş'a özellikle ribauntlardaki büyük üstünlüğüyle (37-22) direnen Zalgiris Kaunas'ta ise dikkat çeken isimler 16 sayı atan Pangos ve 10 sayı atan White'ın yanı sıra karşılaşmayı 12 sayı ve 11 ribauntla tamamlayan Davies oldu.

Geçen yılın şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, Pazar günü TSİ 21:00'de oynanacak finali kazanarak bir kez daha mutlu sona ulaşmak istiyor.

Sarı Lacivertlilerin Sırp koçu Zeljko Obradovic ise ülkesindeki finalden de galip ayrılırsa 10. EuroLeague şampiyonluğunu kazanmış olacak. Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında, bırakın bir koçun ya da oyuncunun, bir kulübün dahi 10 şampiyonluğu yok.