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Spor

Fenerbahçe Doğuş, derbiyi farklı kazandı

Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe Doğuş: 62-83 İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu GALATASARAY ODEABANK: Hardy 8, Hendrix 12, Ege 2, Renfroe 13, Christmas 8, Hopson 4, Summers 7, Göksenin 8 FENE

29 Ekim 2017 21:45

Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe Doğuş: 62-83

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 8, Hendrix 12, Ege 2, Renfroe 13, Christmas 8, Hopson 4, Summers 7, Göksenin 8
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 8, Melli 3, Barış 4, Melih 16, Wanamaker 7, Sloukas 12, Egehan 5, Guduric 18, Sinan 2, Ahmet 8, Datome
1\'İNCİ PERİYOT: 12-21
İLK YARI: 31-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 40-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4\'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank\'ı deplasmanda 83-62 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 21-12, ilk yarıyı ise 43-31 önde kapattı. 3\'üncü periyotta vites düşürmeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 23 sayı farkla önde girdi: 40-63. Mücadelenin son bölümünde de rakibinin oyuna dahil olmasına izin vermeyen Kanarya, sahadan 83-62 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Doğuş\'tan Guduric olurken, Galatasaray Odeabanklı Renfroe 13 sayı üretti.

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