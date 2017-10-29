Fenerbahçe Doğuş, derbiyi farklı kazandı

Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe Doğuş: 62-83

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

GALATASARAY ODEABANK: Hardy 8, Hendrix 12, Ege 2, Renfroe 13, Christmas 8, Hopson 4, Summers 7, Göksenin 8

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 8, Melli 3, Barış 4, Melih 16, Wanamaker 7, Sloukas 12, Egehan 5, Guduric 18, Sinan 2, Ahmet 8, Datome

1\'İNCİ PERİYOT: 12-21

İLK YARI: 31-43

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 40-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4\'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank\'ı deplasmanda 83-62 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda sarı-kırmızılı takımın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 21-12, ilk yarıyı ise 43-31 önde kapattı. 3\'üncü periyotta vites düşürmeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 23 sayı farkla önde girdi: 40-63. Mücadelenin son bölümünde de rakibinin oyuna dahil olmasına izin vermeyen Kanarya, sahadan 83-62 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Doğuş\'tan Guduric olurken, Galatasaray Odeabanklı Renfroe 13 sayı üretti.

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