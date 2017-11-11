Fenerbahçe Doğuş, Almanya’dan zaferle dönüyor

Türk Hava Yolları EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Almanya deplasmanında Brose Bamberg'i 80-57 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla 4. galibiyetini alırken, Brose Bamberg 3. mağlubiyetini yaşadı.

İlk 3 dakikası 7-4 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada, Fenerbahçe Doğuş üst üste bulduğu sayılarla son 3 dakikaya 16-9 önde girdi. İlk çeyreği sarı-lacivertliler 21-16 üstün geçti.

İkinci çeyrekte James Nunnally'nin sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada 14 sayılık üstünlük yakaladı: 23-37. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 43-33 önde gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçildi. Fenerbahçe Doğuş, bu çeyreği de 8 sayı farkla 54-46 üstün tamamladı.

Son çeyrekte hem hücumda hem de savunmada kontrolü eline alan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 80-57 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker 13, Guduric 5, Datome 12, Melli 6, Vesely 15, Nunnaly 11, Thompson 5, Sloukas 11, Ahmet Düverioğlu 2 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Brose Bamberg: Hickman 5, Wright 9, Zisis 2, Radosevic 2, Taylor 5, Nikolic 3, Mitrovic 6, Staiger 3, Lo 10, Rubid 12 sayı ile oynadı.