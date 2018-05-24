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Spor

Fenerbahçe Doğuş: 81 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 66

İSTANBUL / DHA SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Özlem Yalman, İsmail Aydın, Kerem Baki FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed, Nunnally 15, Datome 10, Vesely 12, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson 8, Melih Mahmutoğlu 5, Sinan Güler, Sloukas 8, Melli 15 SAKARYA

24 Mayıs 2018 01:53

İSTANBUL / DHA

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Özlem Yalman, İsmail Aydın, Kerem Baki
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed, Nunnally 15, Datome 10, Vesely 12, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson 8, Melih Mahmutoğlu 5, Sinan Güler, Sloukas 8, Melli 15
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Harris 9, Jones 14, James Metecan Birsen 4, Boothe 6, Fall 6, Can Korkmaz, Jankovic 11, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı, Lopez 16
1. Periyot: 23-20
Devre: 44-30
3. Periyot: 59-54
Diskalifiye: 23 Jones (Sakarya Büyükşehir Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u 81-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 25 Mayıs Cuma günü saat 18.15\'te Sakarya Spor Salonu\'nda oynanacak.

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