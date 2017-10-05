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Spor

Fenerbahçe Doğuş 7. Defa Cumhurbaşkanlığı kupasını müzesine götürdü

ERCAN ATA-ANKARA /DHA  Ankara Spor Salonunda oynanan 33

05 Ekim 2017 00:05


ERCAN ATA-ANKARA /DHA 

Ankara Spor Salonunda oynanan 33. Cumhurbaşkanlığı Kupası Finalinde, Fenerbahçe Doğuş-Banvit\'i 75-64 yenerek kupanın sahibi oldu.
 
Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çakar xx, Ziya Özorhan xx, Mehmet Şahin xx

Fenerbahçe Doğuş: Thampson ( 7), Efe Ergi Tırpancı, Barış Hersek (2), Melih Mahmutoğlu (2), Wanamaker (11 ), Sloukas (13), Egehan Arna, Nunnally (6 ), Jan Vesely (18 ), Sinan Güler, Ahmed Düverioğlu (2),  Luigi Datome (14)

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Banvit: Thomas (7), Kulig  (6), Tolga Geçim (5), Can Altıntığ (4), Erkin Şenel, Metehan Akyel, Odum (10), Vidmar  (10), Rıdvan Öncel, Tony Taylor (7), Caloiaro (15) Berke Atar

Başantrenör: Sasa Flipovski
 
Fenerbahçe Doğuş, Basketbol 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nda Banvit\'i 75-64\'lük skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
 
Ankara Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk 3 dakikayı 8-3 önde tamamladı. Çeyreğin ortalarına doğru savunma sertliğini arttıran Banvit, Caloiaro ile bulduğu sayılarla 7. dakika içinde farkı 3 sayıya (14-11) indirdi.  Fenerbahçe Doğuş, hücumda skor üretmekte zorlandığı dakikalarda Sloukas ile basketler bulddu ve ilk çeyreği 19-11 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe Sloukas\'ın önderliğinde hücumda kolay sayılar bularak başlayan Fenerbahçe Doğuş, rakibine kolay sayı bulma şansı vermedi ve Karşılaşmanın 12. dakikası içinde farkı ilk kez çift haneli sayılara (24-13) çıkardı. Sarı-lacivertli takıma karşı  Vidmar ile savunma sertliğini arttıran Banvit, dış atışlarda Sloukas-Wanamaker ikilisinin sayılarını engelleyemeyince ilk yarı 39-28\'lik skorla Fenerbahçe Doğuş lehine tamamlandı.
Üçüncü çeyrekteki etkili savunmasıyla rakibinin hücum ritmini bozan Fenerbahçe Doğuş,  Vesely-Wanamaker ikilisinin pota altından ve dış atışlardan bulduğu basketlerle 24. dakika içinde farkı 16 sayıya  (48-32) kadar çıkardı. Çeyreğin sonlarına doğru iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe Doğuş, Datome\'nin attığı 3 sayılık basketle final periyoduna 60-48 önde giren taraf oldu.
Son çeyreğin ilk dakikalarında  oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Doğuş,  Datome\'nin basketleriyle 34. dakikayı 65-51 önde geçti. Mola dönüşünde  Banvit\'in farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, hücumdaki etkinliğini skora da yansıttı ve karşılaşmadan 75-64\'lük skorla galip ayrıldı.    
 
1.Periyot: 19-11
2.Periyot: 39-28
3.Periyot: 60-48
4.Periyot: 75-64

(FOTOĞRAFLI)

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