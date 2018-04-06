Fenerbahçe Doğuş - Unicaja Malaga: 91-99

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 4, Guduric 4, Nunnally 19, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 4, Thompson 1, Sloukas 26, Vesely 14, Kalinic 9, Ali Muhammed, Datome 7

UNICAJA MALAGA: McCallum, Milosavljevic 7, Salin 5, Brooks 7, Okouo 4, Diaz 10, Diez 5, Nedovic 31, Waczynski 18, Augustine 11, Suarez 1

1\'İNCİ PERİYOT: 14-22

İLK YARI: 36-47

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 51-59

NORMAL SÜRE: 83-83

5 FAUL ALAN: 38.49 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

THY Avrupa Ligi\'nin 30\'uncu ve son haftasında Fenerbahçe Doğuş, normal süresi 83-83\'lük eşitlikle biten maçta, İspanya\'nın Unicaja Malaga takımına 99-91 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 2\'nci sırada noktaladı. Play-off iddiasını geçtiğimiz haftalarda kaybeden Malaga ise 13\'üncü galibiyetini elde etti.