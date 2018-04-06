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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Unicaja Malaga: 91-99

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail) FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 4, Guduric 4, Nunnally 19, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 4, Thompson 1, Sloukas 26, Vesely 14, K

06 Nisan 2018 01:46

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), David Romano (İsrail)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 4, Guduric 4, Nunnally 19, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 4, Thompson 1, Sloukas 26, Vesely 14, Kalinic 9, Ali Muhammed, Datome 7
UNICAJA MALAGA: McCallum, Milosavljevic 7, Salin 5, Brooks 7, Okouo 4, Diaz 10, Diez 5, Nedovic 31, Waczynski 18, Augustine 11, Suarez 1
1\'İNCİ PERİYOT: 14-22
İLK YARI: 36-47
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 51-59
NORMAL SÜRE: 83-83
5 FAUL ALAN: 38.49 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

THY Avrupa Ligi\'nin 30\'uncu ve son haftasında Fenerbahçe Doğuş, normal süresi 83-83\'lük eşitlikle biten maçta, İspanya\'nın Unicaja Malaga takımına 99-91 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler normal sezonu 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 2\'nci sırada noktaladı. Play-off iddiasını geçtiğimiz haftalarda kaybeden Malaga ise 13\'üncü galibiyetini elde etti.

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