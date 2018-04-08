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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Trabzonspor: 112-83

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Özge Şentürk FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 8, Wanamaker 19, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 16, Barış Hersek 5, Nunnally 5, Vesely 9, Melih Mahmutoğlu 14, Sinan G

08 Nisan 2018 01:47

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Özge Şentürk
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 8, Wanamaker 19, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 16, Barış Hersek 5, Nunnally 5, Vesely 9, Melih Mahmutoğlu 14, Sinan Güler 11, Sloukas 7, Egehan Arna
TRABZONSPOR: Vasiliauskas 5, Eldridge 22, Harris 12, Green 12, Obekpa 4, Alper Saruhan, Heslip 11, Burak Eşlik, Ozan Anton Odabaşı 5, Bora Hun Paçun 12, Yusuf Necip Seçen
1\'İNCİ PERİYOT: 31-24
İLK YARI: 57-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 80-67
5 FAUL ALAN: 36.28 Obekpa (Trabzonspor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24\'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Trabzonspor\'u 112-83 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı lacivertliler 21\'inci galibiyetini elde ederken, bordo mavili takım 15\'inci yenilgisini tattı.

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