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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Panathinaikos: 67-62

İSTANBUL, (DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Olegs Latisevs FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 14, Melli 7, Melih 3, Wanamaker 2, Sloukas 11, Guduric 9, Vesely 12, Muhammed Ali 5, Datome 4 PANATHINAIKOS: Singleton 14, R

18 Ocak 2018 01:45

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Olegs Latisevs
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 14, Melli 7, Melih 3, Wanamaker 2, Sloukas 11, Guduric 9, Vesely 12, Muhammed Ali 5, Datome 4
PANATHINAIKOS: Singleton 14, Rivers 8, Pappas 8, Denmon 7, Gist 2, Vougioukas 4, Lekavicius 3, Gabriel, Calathes 13, Antetokounmpo 3
1\'İNCİ PERİYOT: 18-20
İLK YARI: 35-30
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-50

THY Avrupa Ligi 18\'inci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos\'u 67-62 yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 20-18 önde geçti. 2\'nci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 35-30 önde kapattı.
3\'üncü periyotta Panathinaikos yeniden oyun hakimiyetini eline alırken, maçın final bölümüne 50-47\'lik Panathinaikos üstünlüğü ile girildi. Son periyotta rakibine yalnızca 12 sayı üretme fırsatı veren sarı-lacivertliler, parkeden 67-62 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12\'nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6\'ncı mağlubiyetini tattı.

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