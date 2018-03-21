Fenerbahçe Doğuş -  Maccabi FOX Tel Aviv: 87-73 

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker

HAKEMLER: Miguel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Piotr Pastusiak (Polonya)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson (5), Melli (3), Melih, Wanamaker (8), Sloukas (12), Nunnally (9,) Guduric (23), Vesely (11), Kalinic, Ali Muhammed, Ahmet, Datome (16)

MACCABI FOX: Thomas (12), Roll (5), Kane (7), Tyus (2), Dibartolomeu (6), Cole (6), Bolden (12), Parakhouski (8), Zoosman (2), Jackson (13)

1\'İNCİ PERİYOT: 16-21

DEVRE: 45-36

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 74-56

Turkish Airlines Euroleague 27\'nci hafta maçında Maccabi FOX\'u konuk eden Fenerbahçe Doğuş, İsrail ekibini 87-73 yendi. Fenerbahçe bu sonuçla 19\'uncu galibiyetini aldı. İsrail temsilcisi ise 14\'üncü yenilgisini yaşadı. 23 sayıyla karşılaşmanın skoreri olan Marko Guduric, kariyer rekorunu da kırmış oldu.

Euroleague\'deki çift maç haftasında Fenerbahçe Doğuş, perşembe günü de deplasmanda Kızılyıldız\'la karşılaşacak.

Maçın ilk bölümünde konuk takım Maccabi, Pierre Jackson, Jonah Bolden ve Thomas ile etkili olurken, Marko Gurduric\'in üçlükleri ile Fenerbahçe oyunda kaldı. (10-14) Vesely, Sloukas ve Ahmet\'i sahaya süren Obradovic, Vesely ile 4 sayı bulsa da çeyreği 16-21 geride tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk basketi Sloukas\'tan gelirken, Maccabi, Tyus ile 18-26 öne geçti ve Fenerbahçe molası geldi. Bu anlarda Sloukas ve Datome ile farkı eriten sarı lacivertli ekip, Wanamaker ile önce skoru eşitledi, sonra 28-26 öne geçti. Maçın bu anlarında sorumluluk alan Datome\'nin oyunuyla Fenerbahçe soyunma odasına 45-36 üstün gitti.

Soyunma odasından Sloukas\'ın basketiyle dönen Fenerbahçe Doğuş, farkı çift hanelere taşıdı. (47-36) Marko Guduric ile Jan Vesely farkı 14\'e çıkaran Fenerbahçe, Datome, Wanamaker ve Nunnally ile de skoru 68-49\'a getirdi. Nunnally\'nin smacı ile Maccabi, mola aldı. Sonrasında da farkı koruyan Fenerbahçe, son çeyreğe 74-56 önde gitti.

Son çeyrekte Thompson ile farkı 20 sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş, rakibinin de farkı kapatmasına izin vermedi. Sloukas ve Guduric\'in sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş, maçı 87-73 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)