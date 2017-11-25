T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moskova: 71 - 67 

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu HAKEMLER: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan) Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya) FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 16, Nunnally 20, Datome 14, Thompson, Vesely 12, Melli, Gudur

25 Kasım 2017 02:24

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan) Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 16, Nunnally 20, Datome 14, Thompson, Vesely 12, Melli, Guduric 2, Muhammed Ali 5, Ahmet Düverioğlu 2
KHİMKİ MOSKOVA: Jenkins, Shved 21, Anderson 13, Robinson 4, Monia 3, Vialtsev, Zaytsev, Markovic 11, Gill 9, Thomas 2, Todorovic 4

1\'İNCİ PERİYOT: 24 - 15 
DEVRE 38 - 26
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 48

THY Avrupa Ligi 9\'uncu hafta karşılaşmasında Fenerabahçe Doğuş, Khimki Moskova\'yı 71-67 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 6\'ncı galibiyetini elde ederken, Khimki ise 4\'üncü mağlubiyetini aldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş oldu ilk periyodu 24-15  önde kapattı. İkinci periyotta da iyi oyununu devam eden Fenerbahçe, ilk yarıyı 12 sayı farkla 38-26 önde kapattı.
3\'üncü periyotta kıran kırana bir mücadele olurken, final periyoduna Fenerbahçe\'nin 58 - 48\'lik üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyreğe hızlı başlayan taraf konuk Khimki oldu. Final periyodun Khimki farkı 1 sayıya kadar indirse de temsilcimiz son dakikada bulduğu isabetlerle maçtan 71 - 67 galip ayrıldı. 
Fenerbahçe Doğuş\'ta, James Nunnally 20, Wanamaker 16, Datome 14, Vesely 12 sayı ile çift hanelerde sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadılar. Maçın en skorer ismi ise Khimki takımından 21 sayıyla Shev oldu.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SporEtkinlik Salonu HAKEMLER Christos Christodoulou Yunanistan Ilija Belosevic Sırbistan Juan Carlos Garcia GonzalezDOĞUŞ WanamakerNunnallyDatomeThompson VeselyMelli GuduricMuhammed AliAhmet DüverioğluMOSKOVA Jenkins Shved

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24