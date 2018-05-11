Fenerbahçe Doğuş - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 96- 73

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Halil Baldemir, Özge Şentürk

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melih Mahmutoğlu 11, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu 18, Wanamaker 3, Vesely 6, Ali Muhammed 16, Egehan Arna 10, Barış Hersek 3, Nunnally 8, Melli 3, Sinan Güler 5, Sloukas 4,

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 16, Klobucar 11, Ayberk Olmaz 16, Buckner 13, Furkan Ayça 2, Uğur Dokuyan 4, Mert Çevik 3, Tevfik Akdamar 5, Gaffar Çetin 3, Kamer Muhammed Bayraktar, Bekir Karlı,

1\'İNCİ PERİYOT: 21-21

DEVRE: 49-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 30\'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 96-73 mağlup etti.

Sarı-Lacivertli ekio bu sonucun ardından 27\'nci galibiyetini alırken İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise parkeden 19\'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.

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