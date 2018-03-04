Fenerbahçe Doğuş - Galatasaray Odeabank: 80-60

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ozan Çakar, Mehmet Şahin

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ahmet 21, Wanamaker 7, Melih 7, Guduric 7, Melli 6, Muhammed 6, Egehan, Nunnally 3, Vesely 4, Sinan 4, Datome 15, Barış

GALATASARAY ODEABANK: Summers 11, Hardy 23, Hendrix 8, Caner 2, Taylor 3, Ege 2, Göksenin, Renfroe 7, Mehmet, Juskevicius 4

1\'İNCİ PERİYOT: 18-13

İLK YARI: 37-31

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56-51

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19\'uncu hafta derbisinde Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 80-60 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakaya iki takım da hücumda verimsiz başlarken, 03.46\'da Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic\'in aldığı molaya Galatasaray Odeabank\'ın 4-2\'lik üstünlüğüyle girildi. Moladan iyi dönen sarı-lacivertli ekip, 6\'ncı dakikada Taylor\'un Vesely\'e yaptığı sportmenlik dışı faulün ardından önce Vesely\'nin elinden 2\'de 2 serbest atış, ardından Marko Guduric\'in elinden 3 sayılık basket buldu ve öne geçti: 11-6.

Periyodun kalan bölümü iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, ev sahibi ekip ilk çeyreği 18-13 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümü, sarı-lacivertli ekibin 30-21\'lik üstünlüğü ile geçildi. Çeyreğin 6\'ncı dakikasında Galatasaray Ege Arar ile iki sayılık basket bulurken, daha sonra Fenerbahçe Doğuş Datome ile farkı yeniden 9\'a çıkarttı. Galatasaray, Summers\'ın serbest atış çizgisinden 2\'de 1 atmasıyla fark 8\'e indirirken, Datome\'nin hücumdaki etkili oyunu sürdü ve İtalyan oyunun Melli\'ye yaptığı asist ile Fenerbahçe 3 sayılık basket bularak farkı 11\'e yükseltti: 35-24. Daha sonra Galatasaray\'ın Renfroe\'nun elinden basket faul bulmasıyla fark önce 8\'e, daha sonra Summers\'tan gelen 2\'de 2 serbest atış ile 6\'ya indi. Fenerbahçe Doğuş\'ta Obradovic farkın inmesinin ardından mola alırken, sarı-lacivertli ekip moladan Ahmet\'in iki sayılık basketiyle döndü: 37-29. Hardy\'nin basketiyle farkı yeniden 6\'ya indiren sarı-kırmızılılara Fenerbahçe\'den yanıt gelmezken, Galatasaray Odeabank da son topta Renfroe ve Hardy\'nin elinden gelen iki üçlük denemesinden başarısızlıkla ayrldı ve ilk yarı 37-31 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyodun ilk 2.30 dakikalık bölümü 43-36\'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi. 4\'üncü dakikada önce Hardy ile basket faul, daha sonra Hendrix ile 2 sayılık basket bulan Galatasaray Odeabank, farkı 2\'ye indirdi: 43-41. Rakibine Datome ile yanıt veren Fenerbahçe Doğuş, televizyon molasına 46-41 önde girdi. Periyodun kalan bölümünde iki ekip de 10\'ar sayı üretirken, maçın final periyoduna 56-51\'lik Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile girildi.

Son periyoda Ahmet ve Sinan\'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray\'ın kötü şut tercihleri ile birlikte çeyreğin ilk 2.30 dakikalık bölümünde farkı 11\'e yükseltti: 62-51. Hardy\'nin 3 sayılık basketiyle farkı yeniden tek hanelere indirmeyi başaran sarı-kırmızılılara yanıt Datome ve Ahmet\'ten geldi. Datome\'nin 2 sayılık basketi, kaçırdığı serbest atışı Ahmet\'in tiplemesi ve yine Ahmet\'in orta mesafe şutu ile Fenerbahçe Doğuş farkı 14 sayıya çıkarttı: 68-54. Sarı-laivertliler, Datome\'nin 3 sayılık basketiyle birlikte farkı 17\'ye çıkarırken, Galatasaray Odeabank üst üste basketleri ile birlikte farkı 12\'ye indirdi: 71-69. Bu basketlerin ardından 7 sayılık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, farkı 19\'a kadar yükseltti. Mücadelenin kalan bölümünde de üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, derbi maçta Galatasaray Odeabank\'ı 80-60 yendi.

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